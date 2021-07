La Gazzetta dello Sport oggi in edicola diffonde i numeri del turnover di Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri e Andrea Pirlo nelle Juventus delle ultime tre stagioni. ​



Max Allegri, in 51 partite, ha cambiato 48 formazioni diverse; Maurizio Sarri, in 52 partite, 50 formazioni; mentre Andrea Pirlo, come noto, 52 formazioni differenti in 52 gare.



Una tendenza, quella di Pirlo, che Allegri vuole limitare il più possibile, impostando uno schieramento tipo.