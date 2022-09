alla fine degli Anni Ottanta quando sognava due Milan, uno per il campionato e uno per la coppa dei Campioni., costringendo ad accomodarsi in panchina, a turno appunto, i vari Gullit, Van Basten e Papin. Da un secolo all’altro, da un Milan capace di vincere in Europa e nel Mondo, a questo di Stefano Pioli tornato a festeggiare lo scudetto undici anni dopo l’ultimo,per i tifosi di qualsiasi squadra., un po’ perché si possono fare cinque cambi per partita e un po’ perché mai come in questa stagione così compressa è indispensabile dosare le forze dei giocatori., anche se potendo e dovendo cambiare molto la differenza spesso la può fare l’allenatore che utilizza meglio i propri giocatori. Non a caso Simone Inzaghi è stato criticato per i cambi sbagliati in occasione della partita persa contro la Lazio, mentre per motivi opposti è stato elogiato Maurizio Sarri., condizionato dal pensiero del derby di sabato. Cinque cambi, rispetto al convincente 2-0 contro il Bologna, hanno stravolto la squadra e non a caso, malgrado le correzioni in corsa, il Milan ha tirato soltanto due volte in porta, tornando a casa con un deludente 0-0.. Non a caso nelle prime due gare di campionato, Pioli non ha schierato inizialmente nemmeno uno degli ultimi arrivati dal mercato estivo, riproponendo i titolari che avevano vinto lo scudetto. Contro il Bologna ha brillato l’acquisto più importante De Ketelaere che in pratica si è subito guadagnato il posto da titolare.. Paradossalmente, ma non troppo,con Diaz, Adli e De Ketekare,che rimane da anni il settore più scoperto. In attesa di scoprire che cosa potrà fare Origi, rimane la certezza chee comunque due attaccanti sono pochi per correre su tutti i fronti.: Lautaro, Lukaku, Dzeko e Correa., riserva di lusso di Vlahovic. Anche laha già fatto debuttare il nuovo giallorosso, come alternativa ad Abraham ed El Shaarawy. Iladdirittura ha acquistato Raspadori e Simeone, fin qui panchinari di lusso dietro il titolarissimo Osimhen.all’esordio contro l’Udinese, che poi però ha deluso contro l’Atalanta.come ricambi in difesa, ma nella migliore delle ipotesi avranno entrambi bisogno di tempo per inserirsi in una squadra nuova e ilAnche se in assenza di ricambi all’altezza dei titolari non si può chiedere un altro miracolo a Pioli. Perché lui ha sbagliato contro il Sassuolo esagerando con il turnover, ma la MM Maldini-Massaro ha sbagliato più di lui a non offrigli in anticipo alternative migliori.