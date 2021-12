“A fatica! Io non so chi sia lo sceneggiatore che ha scritto questo romanzo. È stato tutto pazzesco. Finale compreso, ovviamente. E per una volta tra Ettore e Achille ha vinto Ettore!”“Ah, immagino come si deve sentire. Lewis aveva vinto, il suo l’aveva fatto. È paradossale che un Campionissimo tanto grande sia stato beffato da un sempliciotto come Latifi, che andando a sbattere ha imposto l’ingresso della safety car che ha miracolato l’olandese”.“Io non ricordo nulla di simile e si’ che ne ho viste! Aggiungo comunque che Hamilton è stato bravo a complimentarsi con Max, dopo lo sconvolgente epilogo. Non so mentre parliamo se la Mercedes tirerà fuori qualche reclamo, ma sarebbe brutto. Non è vero che vincere è l’unica cosa che conta. Conta anche saper perdere”.“Non aveva neanche quindici anni, Max, e già Luca Baldisserri, l’ingegnere di pista di Schumi, mi raccontava che il figlio di Jos Verstappen era un fenomeno. Io ridevo e rispondevo: avrà preso dalla madre, visto che il genitore al volante era una pippa…”“Si, fermo restando tutto quello di straordinario che ti ho narrato su Hamilton, che è il Muhammad Ali 4.0. Ma Verstappen è cresciuto tantissimo a livello di maturità. E ha retto un confronto tremendo contro un altro Fenomeno. Tanto di cappello”.“Passiamo alla prossima domanda, grazie”.“Beh, allora temo di no. Di sicuro non nel breve. È vero che ad Abu Dhabi terzo è arrivato terzo Sainz, ma il distacco nei confronti di Red Bull e Mercedes non lo immagino colmabile nel breve”.“Se torna come consulente il Pinguino francese non serve granché. Se John Elkann gli lascia invece la presidenza e gli mette in mano tutto, allora ci sto”.“Ti dico che i rossoneri trarranno beneficio dalla uscita dall’Europa, come l’Inter di Conte un anno fa. Invece la stagione bianconera dipende tanto tanto dal sorteggio odierno di Champions…”di Daniela Bertoni