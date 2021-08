Si avvicina la seconda cessione ufficiale in casa Napoli. Dopo il passaggio di Ciciretti al Pordenone ecco un'altra uscita dal club di De Laurentiis. Si tratta di Gennaro Tutino che è indossa la maglia azzurra da quando aveva 12 anni (2008). Ma non ha mai avuto l'opportunità di disputare una gara ufficiale tra i professionisti, nonostante tra le giovanili fosse uno dei predestinati. Lo scorso anno si è messo fortemente in mostra in prestito alla Salernitana contribuendo in maniera significativa alla promozione del club campano.



Dopo aver preso parte al ritiro di Dimaro e quello di Castel di Sangro con il Napoli è il momento di salutare. Questa volta in maniera definitiva. Gennaro Tutino passerà al Parma per circa 5 milioni più 1 milione di bonus ed il 10% sulla futura vendita. Il giocatore ha già lasciato il ritiro di Castel di Sangro direzione Parma, dove nel pomeriggio sosterrà le visite mediche prima della firma sul nuovo contratto. Il Napoli attendeva soprattutto il ritorno di Lozano e Mertens che nelle prossime ore si uniranno alla squadra.