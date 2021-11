con quell'ormai famosa lettera con cui annunciava l'interruzione delle trattative per il rinnovo. Sia chiaro, Vlahovic non è in alcun modo definibile già un calciatore della Juve, anzi. Però la pressione che i tifosi viola gli stanno mettendo addosso di recente, con l'apice della contestazione toccata a Venezia quando ha ricevuto fischi e insulti (tra cui il celebre “Gobbo di...”) dal settore ospite dopo l'inattesa sconfitta, è figlia anche della paura di vedere anche Vlahovic vestirsi di bianconero dopo i bocconi amari ingoiati con Federico Bernardeschi e Federico Chiesa, che hanno comunque portato nella casse viola rispettivamente 40 e 60 milioni., la cifra prevista dalla clausola rescissoria che avrebbe messo sul nuovo contratto se solo non fosse saltato per aria: cifra che può salire in caso di asta, che può però pure scendere (non troppo) nel caso in cui alla porta della Fiorentina dovesse poi perdere la posizione di forza che ritiene ancora di avere. Edifficilmente avrà sconti, ancor più difficilmente potrà lavorare su una formula simile a quella che ha portato Chiesa a Torino. Un accordo col giocatore non sarebbe difficile da trovare, già da tempo vanno avanti i dialoghi con i suoi agenti e il progetto convince anche Vlahovic. Ma. Motivo per cui si stanno valutando opzioni low cost per il centrocampo dopo aver coccolato a lungo il sogno Tchouameni. Motivo per cui si cercano acquirenti per giocatori fuori progetto (vedi Aaron Ramsey), assolutamente sacrificabili (Adrien Rabio ma anche Weston McKennie), che hanno tanto mercato e poco spazio (su tutti Dejan Kulusevski). E poi in caso di assalto a Vlahovic si taglierebbe corto sul fronte Morata, che non verrebbe riscattato per 35 milioni.. Sapendo anche che in estate si innescherà un effetto domino di centravanti (da Mbappé ad Haaland passando per Kane) che potrà liberare la casella del numero 9 in tanti top club. Intanto domani tornerà all'Allianz Stadium, dove già un anno fa ha saputo fare il fenomeno. Le misure le ha già prese, in tanti (Max Allegri su tutti) gli darebbero già le chiavi dell'armadietto.