Tutta la verità sul Bernardeschi-bis: lui ci spera, la Juve ci pensa

Nicola Balice

Lui ci spera, ci spera davvero. E lo ha anche dichiarato più volte, senza alcun timore di palesare i propri sentimenti d'amore nei confronti della Juve. Però la volontà di Federico Bernardeschi, per quanto chiara, non potrebbe bastare senza tutti quei giochi di incastri che dovranno permettergli di coronare il proprio sogno di un ritorno nella Torino bianconera. Proprio questa d'altronde è rimasta la sua città, terminata la stagione in Mls con il Toronto e dopo un periodo di meritate vacanze, proprio a Torino ha trascorso le successive settimane prima della partenza degli scorsi giorni per cominciare la preparazione con il club canadese. Lanciando una promessa a quei tifosi che anche all'aeroporto di Caselle lo hanno incrociato: “Ci vediamo presto”, parola più parola meno. La sua speranza insomma è chiara: tornare alla Juve almeno per mezza stagione, poi il resto si vedrà e verrà di conseguenza.



LA SITUAZIONE – Le condizioni d'altronde sono definite già da qualche settimana. Dal Toronto non ci sarebbero particolari ostacoli a lasciarlo andare in prestito secco, sul fronte del giocatore ci sarebbe l'apertura totale ad andare incontro alle esigenze economiche della Juve. Che valuta con sempre più attenzione il suo possibile ritorno, mettendo sulla bilancia tutto quanto sembra pendere verso il piatto dei pro questa operazione: conosce già l'ambiente e conosce Allegri, che sa di poterlo utilizzare praticamente in ogni posizione anche nel 3-5-2 di oggi dalla cintola in su, senza andare a guastare quegli equilibri anche interni raggiunti in questi mesi, in termini economici sarebbe poi un affare assolutamente sostenibile. Le riflessioni sono iniziate da tempo, una risposta definitiva non è stata ancora presa alla Continassa, anche se il Bernardeschi-bis non sarebbe necessariamente legato a una cessione e potrebbe concretizzarsi pure a fine mercato. Lui ci spera, la Juve ci pensa: è così da diverse settimane, è così ancora oggi.