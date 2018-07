Tutte le amichevoli delle 20 squadre di Serie A:





11 luglio



Ore 17.30 CHIEVO-Val di Pejo, a Pejo (Tn)



Ore 17.30 FIORENTINA-Top 11 Val di Fassa, a Moena (Tn)





12 luglio



Ore 17.30 BOLOGNA-Pinzolo, a Pinzolo (Tn)





14 luglio



Ore 20 Lugano-INTER, a Lugano (Svi)



Ore 16.30 triangolare NAPOLI-PISA-Gozzano, a Dimaro (Tn)



Ore 17.30 FIORENTINA-Borgo, a Moena (Tn)



Ore 17.30 SAMP-Sellero Novello a Temù (Bs)



Ore 18.30 Latina-ROMA, a Latina



Ore 17 ATALANTA-Brusaporto, a Rovetta (Bg)



Ore 17.30 GENOA-Stubaital, a Neustift (Aut)



Ore 16.30 CHIEVO-Top 11, a Pejo (Tn)



Ore 17 PARMA-Val Venosta, a Prato allo Stelvio (Bz)



Ore 17.30 SPAL-Tamai, a Tarvisio (Ud)



Ora da definire EMPOLI-Lampo, a Lamporecchio (Fi)





15 luglio



Ore 16 BOLOGNA-La Fiorita (Smn), a Pinzolo (Tn)



Ore 17 Bormiese-TORINO, a Bormio (So)



Ore 17 ATALANTA-Chiasso (Svi), a Clusone (Bg)



Ora da stabilire NAPOLI-Rappresentativa locale, a Dimaro (Tn)





17 luglio



Ore 17.30 CAGLIARI-Rotaliana, a Pejo (Tn)



Ore 17.30 PARMA-Naturno, a Prato allo Stelvio (Bz)



Ore 17.30 GENOA-ZENIT SAN PIETROBURGO (Rus), a Neustift (Aut)



Ore 18 SASSUOLO-Wipptal, a Vipiteno (Bz)





18 luglio



Ora da definire EMPOLI-Real Cerretese, a Cerreto Guidi (Fi)



Ore 17 LAZIO-Auronzo, ad Auronzo di Cadore (Bl)



Ore 17 SPAL-Ankaran (Slo), a Tarvisio (Ud)



Ore 17.30 CAGLIARI-Vicenza, a Pejo (Tn)



Ore 17.30 FIORENTINA-VERONA, a Moena (Tn)



Ore 18.30 SION-INTER, a Sion (Svi)





20 luglio



Ora da stabilire FROSINONE-Vaughan (Can), a Alliston (Can)



Ore 17.30 FIORENTINA-Real Vicenza, a Moena (Tn)



Ore 19 AVELLINO-ROMA, a Frosinone.