Non si placano le polemiche contro Emiliano Martinez e i suoi pittoreschi festeggiamenti. L'ultimo a parlarne è stato l'ex Sampdoria, tra le altre, Graeme Souness. Lo scozzese ha affermato:



"Gran parte del dibattito post-mondiale si è incentrato sul suo comportamento durante i calci di rigore. Posso accettare quelle buffonate, fino a un certo punto, ma ciò di cui dovremmo parlare di più è il gesto maleducato che ha fatto dopo aver ritirato il suo trofeo per il miglior portiere del torneo. C'è davvero gente che si diverte guardando una cosa del genere? Martinez ha messo in imbarazzo sé stesso e il suo Paese. Sembrava un pagliaccio volgare. Se è per questo che vuole essere ricordato, che Dio ci aiuti tutti".