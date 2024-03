, uscito venerdì 29 marzo. Con questo brano l'artista mostra il lato più giocoso di sé, pur affrontando temi profondi: dalla polarizzazione dei social media all'incessante ricerca dell'identità personale in mezzo al caos sociale. Il messaggio risuona comesegna il passaggio tra un tema e l'altro, come se fosse il boato di incitamento dei tifosi a ogni azione durante una partita di calcio.- "Alè alè. Allo stadio, nei talk show, su Twitter, alle cene di famiglia:e si manifesta ogni volta che inizia la partita, di sport o di vita. Alè alè. Calcio, gossip, vip, influencer, cronaca nera e rosa, vaccini, porti o guerre, santi o demoni, col dito puntato verso di te. Alè alè.Alè alè. Un coro che non ti dimenticherai: alè alè".

- Dopo aver collezionato milioni di streams con il primo EP “MACCHIE” (UMA Records, giugno 2021) e l'album d'esordio “Post Nostalgia” (Columbia Records/Nigiri, giugno 2022) e un'estate che l'ha vista protagonista di un importante tour estivo, con una tappa all’Arena di Verona per i Radio Zeta Future Hits - dove ha cantato "Santa Subito" insieme ad Asteria - e al Red Valley Festival di Olbia davanti a oltre 25.000 persone, chiamamifaro ha pubblicato il suo nuovo EP, "DEFAULT", uscito il 12 gennaio per Columbia Records/Nigiri. Tra testi immediati e sonorità coinvolgenti e con la freschezza della sua penna e del suo pop narrativo, chiamamifaro racconta com'è avere vent'anni, tra incertezze, rimpianti e leggerezza.

- Chiamamifaro è il progetto della ventenne, di indole e stanza bergamasca ma con una forte passione per i luoghi esotici, i cactus, la ginnastica ritmica e lo yoga. Subito dopo la maturità dà vita a chiamamifaro e il 3 luglio 2020 esce il singolo di debutto Pasta Rossa (Uma Records), che raggiunge in breve tempo il milione di stream complessivi. Il secondo singolo è Domenica, che esce il 6 novembre 2020 accompagnato dal primo video ufficiale. Poi arrivano le prime date (condivide il palco con Ariete, rovere, Sangiovanni), il primo EP, MACCHIE (UMA records, 11 giugno 2021), e i singoli Bistrot e Limiti. In sala prove e sul palco, Angelica è accompagnata da una full band. Il nuovo capitolo musicale di chiamamifaro si è aperto il 10 dicembre con il singolo Addio sul serio e Pioggia di CBD, disponibile dal 25 febbraio, con cui conquista la copertina di Indie Italia su Spotify. Anche con "sottacqua" feat rovere, uscito il 3 giugno 2022, è ancora una volta il volto di Indie Italia e delle migliori playlist Amazon Music. Il 17 giugno dello stesso anno pubblica "Post Nostalgia" (Columbia Record/Nigiri), il suo album d'esordio. Nell'estate 2022 apre alcune delle principali date di Pinguini Tattici Nucleari e rovere. Nel 2023 pubblica il singolo "MA MA MA", seguito da "SANTA SUBITO" feat. Asteria e "Se parlo di te" (15 dicembre 2023). Il 2024 si apre con l'EP "DEFAULT" (12 gennaio 2024) e il primo club tour.

qualcosa o qualcuno. È una luce singola che non lascia solo nessuno. E per Angelica, il faro è il luogo in cui ha capito che la musica puó essere la sua strada.