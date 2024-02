Tutti gli affari UFFICIALI dell'ultimo giorno di mercato: da Baldanzi a Pellegrino, i colpi del 1° febbraio

Redazione CM

Il calciomercato si muove nell'ultima giornata valida per gli acquisti in entrata. Tanti i movimenti dell'ultima ora da parte delle formazioni di Serie A. Da Tommaso Baldanzi alla Roma a Marco Pellegrino alla Salernitana, andiamo a riassumere tutti gli affari del 1° febbraio.





BOLOGNA

Acquisti: Odgaard (a, AZ Alkmaar).

Cessioni:



CAGLIARI

Acquisti: Mina (d, Fiorentina), Gaetano (c, Napoli).

Cessioni:



EMPOLI

Acquisti:

Cessioni: Baldanzi (c, Roma).



FIORENTINA

Acquisti:

Cessioni: Mina (d, Cagliari), Amatucci (c, Ternana).



GENOA

Acquisti: Vitinha (a, Genoa)

Cessioni:



HELLAS VERONA

Acquisti: Mitrovic (a, Stella Rossa), Swiderski (c, Charlotte FC), Centonze (d, Nantes)

Cessioni: Mboula (a, Racing Santander).



LECCE

Acquisti: Winkelmann (a, Werder Brema).

Cessioni:



MILAN

Acquisti:

Cessioni: Pellegrino (d, Salernitana), Chaka Traoré (a, Palermo).



NAPOLI

Acquisti:

Cessioni: Gaetano (c, Cagliari).



ROMA

Acquisti: Baldanzi (c, Empoli).

Cessioni: Kumbulla (d, Sassuolo).



SALERNITANA

Acquisti: Pellegrino (d, Milan), E. Vignato (c, Pisa), Gomis (c, Kasimpasa), Weissman (a, Granada)

Cessioni:



SASSUOLO

Acquisti: Kumbulla (d, Roma)

Cessioni:



TORINO

Acquisti: Masina (d, Udinese), Okereke (a, Cremonese)

Cessioni: Soppy (d, Schalke 04)



UDINESE

Acquisti:

Cessioni: Masina (d, Torino)