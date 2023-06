Con i campionati fermi, i riflettori sono accesi sull'Europeo Under 21 in programma in Romania e Georgia: si parte oggi 21 giugno, l'Italia è stata inserita nel girone D con Norvegia, Svizzera e Francia, contro la quale la squadra di Nicolato debutterà domani. La Serie A sarà protagonista nel torneo, con tanti giovani del nostro campionato che si sfideranno per vincere l'Europeo; l'altro obiettivo è la qualificazione alle Olimpiadi del prossimo anno, alle quali avranno accesso le quattro semifinaliste.



Vediamo chi sono i giocatori della Serie A impegnati all'Europeo Under 21 (esclusi gli italiani)



Charles De Ketelaere (Belgio & Milan)

Aster Vranckx (Belgio & Milan)

Koni De Winter (Belgio & Empoli)

Joshua Zirkzee (Olanda & Bologna)

Mario Gila (Spagna & Lazio)

Pierre Kalulu (Francia & Milan)

Botheim (Norvegia & Salernitana)

Ceide (Norvegia & Sassuolo)