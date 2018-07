Tutti i raduni e i ritiri delle 20 squadre di Serie A:



FIORENTINA - Raduno 2 luglio a Firenze, ritiro dal 7 al 22 luglio a Moena.



ATALANTA - Raduno 4 luglio a Zingonia, ritiro dal 5 luglio a Rovetta.



EMPOLI - Ritiro dal 4 luglio a Empoli.



ROMA - Raduno 5 luglio a Trigoria, ritiro 7-20 luglio a Trigoria, 22 luglio-9 agosto tournée negli Stati Uniti.



CAGLIARI - Ritiro 5-9 luglio ad Aritzo, 14-28 a Pejo.



CHIEVO - Raduno 5 luglio, 6-14 luglio a Pejo, poi San Zeno di Montagna.



PARMA - Raduno 5-6 luglio a Collecchio, ritiro 7-21 luglio a Prato dello Stelvio.



SAMPDORIA - Raduno il 5 luglio, ritiro 9-28 a Ponte di Legno, poi tournée in Inghilterra.



SPAL - Raduno e ritiro 5-7 luglio a Ferrara, 8-21 a Tarvisio, 25-27 a Ferrara, 29 luglio-4 agosto ad Auronzo di Cadore.



UDINESE - Raduno e ritiro 5-16 luglio in sede, ritiro 17 luglio-3 agosto a St Veit.



BOLOGNA - Ritiro 6-23 luglio a Pinzolo, poi 29 luglio-3 agosto a Kitzbuhel.



GENOA - Raduno il 6 luglio, ritiro 9-21 luglio a Neustift, 24-29 a Brunico, 31 luglio-5 agosto a Bardonecchia.



SASSUOLO - Raduno 6 luglio, ritiro 8-25 luglio a Vipiteno.



TORINO - Raduno 6 luglio, ritiro 8-22 luglio a Bormio.



FROSINONE - Raduno e ritiro 8 luglio a Frosinone, 17 luglio-1 agosto in Canada.



INTER - Raduno e ritiro 9 luglio ad Appiano Gentile.



JUVENTUS - Raduno e ritiro 9-23 luglio a Torino, 23 luglio-5 agosto tournée negli Stati Uniti.



MILAN - Raduno e ritiro 9 luglio a Milanello, 22 luglio-6 agosto tournée negli Stati Uniti.



NAPOLI - Raduno 9 luglio a Castel Volturno, ritiro 10-30 luglio a Dimaro.



LAZIO - Ritiro 15-28 luglio ad Auronzo di Cadore, 3-11 agosto a Marienfeld.