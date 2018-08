E alla fine, Luka è salito su quell'aereo. Vola a Tallinn col Real Madrid per la Supercoppa Europea, tornerà nella notte tra il 15 e il 16 agosto,per una questione di tempo... ma è una storia ancora non finita. Perché. E intanto Luciano Spalletti ha confermato che "vive tranquillamente" l'attesa, sa che il croato vuole vestire nerazzurro ma che giorno dopo giorno è più dura., eppure c'è più di un segreto da conoscere dietro questa storia di mercato che rimane un sogno difficilissimo da realizzare, dove l'Inter ha fatto tutto il possibile.. Ha un timore su tutti: dover salutare le merengues tra qualche anno in fase calante, quasi scacciato come tanti campioni del Real nel passato.per arrivare alla rottura. C'è di più:. Oggi, non vuole perdere l'architetto del centrocampo delle quattro Champions in cinque anni. Tanto che aoltre al gradimento di Modric. Che, non ne fa una questione di soldi ma di stimoli, di esperienze. Vuole allungarsi la carriera con una nuova sfida, diversa;, questo ha spiegato nelle segrete stanze del Bernabéu a Vlado Lemic, agente di Modric. Da qui il muro alto che ha fatto attendere l'Inter, per un sogno che si allontana ma non è ancora finito. Perché Luka insiste e insisterà. Nessuno dei protagonisti della trattativa esclude colpi di scena; di certo è un desiderio complicatissimo. Ma la speranza nerazzurra non è morta del tutto...