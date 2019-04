Il pallone digitale torna a puntare i fari su Londra, capitale planetaria di: al via la(13-14 aprile), il Mondiale dedicato alle selezioni nazionali e una delle ultime tappe delle Global Series di FUT, percorso verso la FIFA eWorld Cup. Una nuova competizione introdotta quest'anno da EASPORTS E FIFA e che prevede la partecipazione diper la disponibilità di una squadra nazionale di calcio virtuale consolidata, il resoconto degli eventi di calcio virtuale ospitati dal Paese, lo stato di sviluppo del calcio virtuale, così come la platea di giocatori:- Come funziona la eNations Cup? Ogni squadra partecipante fornisceche si affronteranno innanzitutto in una fase a gironi (4 gruppi da 5 squadre ciascuno). Ogni scontro tra nazionale si disputerà su tre match: uno 1vs1 su PS4, 1vs1 su Xbox e un 2vs2 finale, per un totale di 9 punti massimi in palio per ogni incontro. Più lungo invece il percorso per la fase knock-out (dai quarti di finale alla finale): due 1vs1 su ogni console, non punteggi aggregati ma tre punti in palio per ogni singolo match; in caso di parità totale si giocherà un terzo match, un 2vs2 deciderà il vincitore. Passeranno due squadre per girone.Uno degli ultimi major della stagione, inevitabilmente la posta in palio sarà ricchissima:, 850 a quelli della seconda, 635 per terzi e quarti posto;, 20mila alla seconda, 8mila a terza e quarta.- Non c'è l'Italia, ma c'è una conoscenza dell'eSports nostrano: per lasu PS4 gioca. La sua nazionale (completatasu Xbox) sarà impegnata in un girone tosto con due nazionali indicate tra le favorite per arrivare in fondo: ladi(numero 3 al mondo su Xbox) e(8 su Psg), ma(7010 punti nelle Global Series, oltre 2000 punti di vantaggio sul secondo, il belga Stefano Pinna). Da non sottovalutare nel gruppo D ladi, 5° al mondo già campione della Fifa eClub World Cup con il Brondby nel 2018 e vincitore quest'anno della FUT Champions a Singapore. Gli occhi però sono tutti sul, un girone di ferro con, 6° su PlayStation, e, numero 5 al mondo su Xbox) e soprattutto Inghilterra e Arabia Saudita: si affronteranno infatti i numeri uno e due al mondo su Xbox,. Carrarmato o cannibale, chiamatelo come volete,(questo il nome reale di Tekkz) si è abbattuto sul mondo di Fifa 19 come un uragano e ha letteralmente dominato la stagione:Guai però a sottovalutare(nome reale di Msdossary):confermandosi ancora al top della competizione. Il campione in carica e quello indicato da tutti come il suo naturale erede:C'è un solo modo per scoprirlo: occhi su Londra per una due giorni di fuoco.@Albri_Fede90