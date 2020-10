Da sorpresa a certezza è un attimo, Gianluca Frabotta alla conquista della Juventus. Serviva un vice Alex Sandro? Pirlo ha pescato in casa puntando sul classe '99 arrivato dal Bologna nell'ambito dell'operazione Orsolini.- Le soluzioni da quella parte sono poche. Anzi, minime: spostare il colombiano sull'out opposto a quello abituale non è stata una gran mossa, e con il prestito di De Sciglio al Lione Frabotta è la vera unica alternativa ad Alex Sandro. Poco male, perché la Juve ha fatto una scelta consapevole sondando diversi profili in quel ruolo ma senza mai affondare il colpo (Emerson Palmieri e Marcos Alonso del Chelsea i nomi più caldi negli ultimi mesi).- Insomma, per Gianluca è un periodo d'oro. Cresciuto nella storica società romana Savio con il mito di Fabio Grosso, Frabotta può giocare sia terzino a sinistra che qualche metro più avanti da esterno in un centrocampo a cinque., come messaggio chiaro per tutti i diretti interessati, ma anche per il giocatore,al Genoa - anche lui '99 - tenendo così Frabotta come unico vince Alex Sandro.- La scelta del club è chiara, non vuole privarsi di un talento che già in questa stagione potrebbe diventare una vera e propria sorpresa, e per questo la Juve vuole blindarlo prima che sia troppo tardi: secondo quanto riporta il Corriere di Torino,. Altro segnale di fiducia verso un giocatore che Pirlo ha messo in vetrina e potrebbe riproporre spesso nell'arco della stagione. Frabotta si è preso la Juve, un altro giovane per il nuovo progetto di Pirlo.