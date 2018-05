La sua prima rete in maglia viola ha regalato alla Fiorentina una rimonta importantissima. Bryan Dabo, arrivato durante il mercato di gennaio, ha conquistato tutti: società, allenatore e tifosi. La prima scelta dopo i titolari si sta rivelando più fondamentale del previsto. Dopo aver sostituito Badelj durante il periodo in cui il croato è stato infortunato, contro il Genoa gli ha dato il cambio nel secondo tempo per poi battere Perin e prendere tre punti.



SHOW - La sua carica e la sua rinascita sono uno dei simboli di questa squadra. Il piattone mancino ha ridato speranza in fase Europea, fuori dal campo è uno spettacolo. Il pianista mancato, che si diletta spesso in performance musicali, ha lanciato un hashtag che sta risuonando in tutta Firenze, cantato anche con Chiesa all'interno degli spogliatoi dopo il trionfo di 'Marassi'. Anche dalla spontaneità di Dabo passa la rimonta viola.