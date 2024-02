Juventus: la strategia per Ferguson del Bologna

Bill McMurdo non ha dubbi: Lewis Ferguson è pronto per una grande. L'agente lo dice da tempo, confermando l'interesse di diversi top club sul suo assistito, tra i punti di forza del Bologna rivelazione targato Thiago Motta. Lo ha ribadito anche nell'ultimo periodo: “A gennaio non si è fatto avanti nessun club per lui, per la chiara intenzione del Bologna di ritenerlo incedibile, ma siamo consapevoli che ci sono grandi club che lo seguono. Quando verrà il momento giusto, sia per il giocatore che per il club, sono certo che farà questo passo importante nella propria carriera”. E tra questi grandi club interessati al trequartista scozzese, fin dalla prima ora, c'è anche la Juventus.



L'IDEA – Il club bianconero è infatti da tempo alla ricerca di una mezzala di qualità che sappia giocare soprattutto tra le linee e garantire un importante contributo in termini sia di gol che di assist, quello che di fatto è venuto a mancare in questa stagione. E Ferguson sembra sempre più in grado di rispondere alle necessità della squadra mercato della Juventus. Che da tempo si è messa in moto, andando ben oltre una semplice richiesta di informazioni. L'apertura del giocatore c'è, quella del Bologna non ancora, in attesa di fissare il momento giusto per definire una valutazione che in questo momento non c'è perché Ferguson come tutta la squadra continua a crescere.