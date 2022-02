'FantaSanremo' e 'Papalina'. Qualche cantante l'ha detto sul palco, Sangiovanni addirittura gliel'ha fatte pronunciare ad Amadeus dopo la sua esibizione. Il presentatore non capisce e fa spallucce: "Il Fantasanremo? Non so cosa sia" ha detto nella conferenza stampa di oggi. E come lui tanti altri. Eppure, però, ci sono tanti spettatori che si stanno sfidando nelle leghe private a suon di bonus e malus. Un occhio alla classifica, la speranza che il cantante scelto possa dire la parola-chiave o fare qualche gesto che porta punti.COS'E' - Come funziona? Meccanismo simile al fantacalcio: non ci sono sfide dirette, è un tutto contro tutti a chi fa più punti. Ogni giocatore ha 100 crediti (chiamati baudi) a disposizione per scegliere cinque cantanti - ognuno con un prezzo diverso - e creare la propria squadra. Gli artisti portano bonus e malus in base al loro comportamento sul palco. I parametri sono tanti, tantissimi: si va dalla posizione in classifica del cantante fino all'outfit, passando per la presenza o meno di occhiali durante l'esibizione e alcune parole - come appunto FantaSanremo e Papalina - che se pronunciate dal cantante portano bonus. Serata dopo serata i punti si accumulano fino alla finalissima di sabato, quando in ogni lega verrà stilata la classifica finale in base al punteggio di ogni squadra.- Come avviene in qualche lega di fantacalcio, anche nel FantaSanremo si può scegliere il proprio capitano.. Sia nel bene (bonus) che nel male (malus). Nella serata dei duetti - domani, venerdì 4 - i bonus e i malus applicabili agli ospiti verranno sommati al punteggio del relativo artista in gara.