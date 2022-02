ARTISTI

PRESENTATORI & OSPITI

La seconda serata del Festival è stata archiviata, tutti i 25 artisti in gara si sono esibiti sul palco dell'Ariston.. Serata di canzoni arrivate dritte al cuore, di lacrime e risate con Checco Zalone. Altro giro altro bilancio, dopo le pagelle di ieri ecco i promossi e bocciati di stasera.- Diventato idolo del Fantasanremo per aver pronunciato le parole-chiave sul palco, quand'è il momento di cantare fa sul serio e convince anche chi non lo conosceva. Ha messo le ali alla sua farfalla, e ora si vola.- Il look mix tra rave party in spiaggia a Ferragosto e operaio in pausa pranzo non è il massimo, ma chi lo sottovalutava deve ricredersi.- No, non ci siamo. La musica carica, la voce di Sarcina stona come un rigore sbagliato. Mezzo voto in più per il ricordo a Stefano D'Orazio con la sua immagine sulla batteria.- La tensione iniziale si è trasformata in carica quando è iniziata l'esibizione. Lei è così, sempre a mille e con grinta da vendere. Bello l'abbraccio finale con Francesca Michielin, scelta come direttrice d'orchestra a sorpresa.- Sul curriculum la vittoria della categoria Giovani e qualche video su TitTok, dentro di sé la voglia di spaccare il mondo. Ma senza strafare. Timido, timidissimo. Con la sua semplicità ha conquistato l'Ariston.- Premessa: la voce non si discute, il personaggio neanche. Il curriculum parla per lei: con tre 'scudetti' al Festival è l'artista che ha trionfato di più. Per questo non scende sotto la sufficienza, ma la canzone convince poco.- La prima è una debuttante, l'altra veretana: gli opposti che si attraggono. 'E' una questione di chimica', cantano. E' la coppia gol della serata, e funziona alla grande.- 21 anni fa ha vinto Sanremo da giovane promessa, oggi è tornata da vera top player. Sembra passata dal settore giovanile dell'Atalanta dove tutto quello che toccano diventa oro, ma c'è qualcosina da rivedere sul brano.- Sicuro e determinato, brano da sentire in loop per capirlo bene. Lui la canta col cuore e non vuole dire a chi è dedicata. Poco male, noi l'ascoltiamo e applaudiamo. Se cercate qualcuno per la vittoria finale, pensateci.- Uno dei tanti rapper della scena italiana. Nessun guizzo, nessuna novità. Prima volta all'Ariston, sembra una di quelle squadre salite in Serie A quasi per caso.- Cantare quasi a fine serata non è mai facile. Dopo l'isolamento dell'anno scorso aveva voglia di spaccare, è partito con il freno a mano tirato ma ha un gran potenziale per le prossime serate.- Allo scoccare della mezzanotte serviva un'artista capace di tenere svegli e lui c'è riuscito. Ha trovato la strada giusta per affondare il colpo, merita di esibirsi con qualche ora d'anticipo.- Un copia e incolla dei Coma_Cose, con un anno di ritardo. Lui sembra l'Achille Lauro del sud, lei l'anno scorso era nella Categoria giovani ed è arrivata a un passo dall'Ariston. Testo quasi incomprensibile e poca vivacità, loro sì che è stato giusto metterli in fondo. E pensare che: "La nostra canzone è l’ultima che Amadeus ha ascoltato e la prima che ha scelto".- Tiene sotto controllo la situazione e non gli sfugge nulla, con Checco Zalone si diverte quasi come con l'amico Fiorello. Dopo aver superato la sfida dell'anno scorso ritrova il pubblico, e quando scende tra gli spettatori vuole godersi ogni momento.- Cuore in gola, lacrime trattenute a stento. Emozionata dall'inizio alla fine, non si scioglie mai. Racconta di essere stata discrimitata sui social dopo l'annuncio della sua partecipazione a Sanremo. Tutto vero quello che dice, ma è il classico momento retorica che poteva anche essere evitato. Sorride per scaricare la tensione, impresa impossibile.- Seconda ospitata di fila a Sanremo, gira il mondo ma alla fine torna sempre all'Ariston. Nel '93 il debutto, stavolta è tornata da presentatrice dell'Eurovision: -100 giorni all'evento a Torino che condurrà insieme a Mika e Alessandro Cattelan.- Sempre divertente, mai banale. Non si inventa nulla di particolare, ma col suo taglio comico fa divertire tutto l'Ariston. Una risata continua, e canta anche meglio di qualche artista in gara.- Neanche il tempo di capire chi sono che erano già andate via. Motivo della presenza? Sponsorizzare la fiction 'L'Amica Geniale' che inizia domenica sera e della quale sono protagoniste.- Non sono in gara, altrimenti sarebbe già una finale. Non sono una contro l'altra, ma sono state scelte per cantare i due brani in corsa per diventare inno ufficiale delle Olimpiadi. E non potevano scegliere voci migliori.- Ordinaria amministrazione per chi un anno fa è arrivato a un passo dalla vittoria finale.