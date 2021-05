Grazie per tutto https://t.co/oXsa9eS0CM — Rodrigo de Paul (@rodridepaul) May 24, 2021

"Grazie di tutto". Così, tramite Twitter,ha ringraziato l'Udinese per gli auguri di compleanno. Un messaggio che, per alcuni, profuma però di saluto: per l'argentino potrebbe essere l'estate dell'addio all'Udinese. La conferma è arrivata nella giornata di ieri, quando il dt bianconero Marino ha ammesso: "Noi abbiamo la voglia e la forza per poterlo trattenere ma se si presentasse per lui un'occasione irrinunciabile, allora noi non potremmo trattenerlo con la forza".