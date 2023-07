Alzati e cammina, Lazar!è come il vestito nero, sta bene con tutto:ildi Berlino,sta attirandoche vedono in lui un innesto importante dal punto di vista tecnico ed eventualmenteper i suoi enormi margini di miglioramento.- Il virgulto delle giovanili dell'Hertha Berlino si è messo in grande evidenza nelle ultime due stagioni di Serie A, soprattutto nella passata, in cui ha totalizzatot. L'Udinese ha già fatto sapere chemotivo per cui non si accetteranno offerte al ribasso, anche se la speranza dei friulani è quella di scatenare un'asta tra le varie pretendenti.dopo la fumata bianca per Davide Frattesi,, nonostante l'incontro di ieri con l'Udinese e le parole del vicepresidente friulano Campoccia. Ma non è un mistero che su di lui ci siano, intrigato dalla tecnica del serbo, la, con Mou che lo stima e cerca un interprete con le sue caratteristiche, eche vede in Gasperini un suo massimo estimatore. Ianche sei. Quel che è certo è che difficilmente vedremo ancora Samardzic a Udine, nella prossima annata.@AleDigio89