Tutti vogliono Vicario. E la Juve? Punta tutto su Marco Carnesecchi. È lui il portiere di prospettiva tenuto in maggiore considerazione in casa Juve, lo è da tempo. Tanto da aver avviato negli scorsi mesi dialoghi sia con l'Atalanta che con la Cremonese, pronta com'è la società bianconera a investire su Carnesecchi pur avendo la possibilità di lasciarlo crescere altrove: per almeno un'altra stagione, infatti, la porta della Juve sarà difesa da Perin e Szczesny.