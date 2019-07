Tare forza la mano. Per Milinkovic non esiste più deadline, come riporta il Messaggero: c'è quella promessa di Lotito al ragazzo. Se dovesse arrivare un'offerta da 80-90 milioni, Milinkovic può partire, anche durante l'ultimo giorno di mercato, parola del patron biancoceleste. Tare è in arrivo nella sede del ritiro estivo biancoceleste, Auronzo di Cadore, si spera con qualche buona notizia.



MERCATO LAZIO - Sta provando a sistemare Milan Badelj, con la cessione del centrocampista croato vorrebbe piazzare il colpo Yazici. Si tratta dell'erede designato di Milinkovic, il Lille ha rovinato i piani del ds albanese, ha offerto 20 milioni. Tare ha chiamato in fretta e furia il procuratore del ragazzo, gli ha chiesto di aspettare una settimana per pareggiare l'offerta e dirottarlo in Italia, magari mettendo in mezzo anche il cartellino di Caicedo, solo se valutato 4-5 milioni. Un colpo anticipato, in fretta, grazie alla cessione di Badelj. E il sostituto top-secret del croato, per ora, rimane congelato. Anche perché per ora, per Milinkovic, non è arrivata nessuna offerta.