Un sogno del genere non viene realizzato, nel calcio tedesco, da più di vent'anni: l'ultima - e unica - squadra a raggiungere l'militando in Dritte Bundesliga, l'equivalente della nostra Serie C, è stata l'nella stagione 2000-2001. Una cavalcata sorprendente, eliminando Bochum e Borussia Dortmund e perdendo solo l'ultimo atto per 2-0 contro il quotatissimo Schalke 04, poi secondo in Bundesliga e ammesso alla Champions League. Ergo, in Coppa Uefa ci andarono proprio gli uomini dell'Est, che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi., squadra del profondo ovest della Germania, capitale dello stato federato del Saarland, al confine con la Francia. In serata, infatti,, in francese Sarrebruck e in tedesco palatino, che si parla da quelle parti, Saarbrigge,, che è il fiume che bagna la città. 180mila abitanti circa, matrice universitaria, distante solo 100km da Karlsruhe, la città della prima squadra eliminata al terzo turno di coppa nonché luogo di nascita del tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano, e. E' un Land, il Saarland,avendo partecipato autonomamente alle Olimpiadi del 1952 e alle qualificazioni ai Mondiali di Calcio del 1954, poi vinti proprio, curiosamente, dalla Germania Ovest. Questo perché la Francia stava provando insistentemente a mantenere i territori che stava presidiando dopo la fina della Seconda guerra mondiale Negli anni appena precedenti il Saarland aveva anche un proprio campionato, maIl Saarbrucken è stato anche il primo avversario di una squadra italiana nelle moderne Coppe europee, avendo affrontato il Milan nel primo turno della prima edizione della neonata Coppa dei Campioni nel 1955, come rappresentante, appunto, del Saarland. E ha pure vinto a San Siro per 3-4, salvo poi perdere in casa per 1-4.L'allenatore si chiama, come il difensore ex Roma e oggi al Real Madrid, ma... di nome:, ex centrocampista difensivo di modesto livello tra Kaiserslautern e Wolfsburg, sta facendo qualcosa di straordinario alla guida dei suoi ragazzi e sogna di accedere all'Europa League sollevando la DFB Pokal nel 2024. Ci sono solo altre tre partite al massimo, la prima delle quali contro la vincente tra Stoccarda e Borussia Dortmund. Il bomber dei nerazzurri (questi i colori sociali) è il classe 1994, 8 reti stagionali, mentre il giocatore più esaltante non può che essere il numero 10, 30 anni, tedesco come Brunker ma di origini bosniache. Per lui tre marcature e 5 assist decisivi. Altri due elementi interessanti, almeno per il pubblico italiano, sono i due terzini:a destra ea sinistra (in alternanza con Gaus), entrambi italo-tedeschi come i più noti Grifo e Caligiuri o il giovane Chiarodia che sta cominciando a far parlare di sé. Ma come si stanno comportando in, visto che sono in grado di battere squadre di due categorie superiori?, non uno spettacolo assicurato per gli avventori del Ludwigsparkstadion, 16mila spettatori di capienza massima. Eppure, questo impianto si accende sempre se si parla di Coppa nazionale.Il Saarbrucken non è neanche nuovo a scalate del genere:La magia venne fermata sul più bello dalla pandemia di Covid-19, e alla ripresa dell'attività agonistica il Bayer Leverkusen si impose con un netto 3-0., per costruirne uno visionario che porti dalla Dritte Liga all'Europa che conta. Ve lo racconteremo, mattoncino dopo mattoncino.