Tuttosport - Juventus, Allegri via subito? Spuntano i nomi dei sostituti

Difficile, ma non impossibile, almeno secondo Tuttosport, secondo il quale il tecnico livornese sarà sotto osservazione nelle prossime tre partite: l'andata delle semifinali di Coppa Italia contro la Lazio, in programma questa sera allo Stadium, ePer il cub è fondamentale conquistare un posto nella prossima Champions League,. La Juventus attualmente è terza a 59 punti, due in più del Bologna quarto, sette della Roma (quinta) e 9 dell'Atalanta (sesta), ma i bergamaschi devono recuperare la partita contro la Fiorentina. Se la situazione di classifica dovesse peggiorare, secondo il quotidiano torinese Allegri potrebbe essere messo alla porta, con due piste percorribili per sostituirlo.

Entrambe "di casa", entrambi uomini Juventus:Il primo guida la Next Gen, il secondo, allenatore della Primavera, porterebbe grinta e carattere ma manca dal calcio professionistico da tre anni. Tutto è aperto al momento ma Max si gioca una parte importante del suo futuro nelle prossime gare.