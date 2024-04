Juventus, Thiago Motta al posto di Allegri: è la prima scelta di Giuntoli, contatti in corso

Quarto posto, a -2 dalla Juventus. Il Bologna sogna la Champions League, a questo punto della stagione un obiettivo alla portata. Merito di una rosa costruita con criterio da Saputo, Di Vaio e Sartori e da un allenatore, Thiago Motta, che si è meritato la chiamata di una big. Sono molti i club che pensano a lui, uno è in pole position.Al di là di quelle che sono le smentite di rito, la panchina bianconera nel 2024-25 avrà un nuovo proprietario. Ci sarà da trovare un accordo con l'attuale tecnico livornese, che ha il contratto in scadenza nel 2025, ma a Torino soffia un vento di cambiamento, anche Elkann è pronto a cambiare idea.pronto a lasciare la città delle Due Torri anche in caso di storica qualificazione all'Europa che conta.

Lo ha fatto capire a margine del match vinto contro la Salernitana: " Xabi Alonso resta al Bayer Leverkusen? Lui pensa sia la scelta migliore, gli faccio un grande in bocca al lupo. Non ha mai perso quest'anno, rispetto la decisione di un collega". Un dribbling, doveroso a questo punto della stagione, con la Champions da conquistare, ma che nasconde una volontà chiara. Motta vuole il salto, la Juve è pronta ad accoglierlo.Il suo contratto con il Bologna è in scadenza a giugno, l'amministratore delegato rossoblù Claudio Fenucci ha dichiarato che "è come se fosse più lungo di quello che realmente ha",Thiago Motta attualmente guadagna circa 1,3 milioni di euro, a Torino la busta paga sarà più ricca, ma quel che conta per l'italo-brasiliano è la possibilità di riportare la Juventus a lottare per vincere in Italia e in Europa.