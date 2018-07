Il suo futuro è in bilico, la Lazio è ancora proprietaria del suo cartellino. Ravel Morrison, centrocampista inglese, ha ancora qualche estimatore in Premier, pochissimi, quasi nessuno, in Italia. Il suo prestito all'Atlas, in Messico, è terminato, tornerà a Formello, in attesa di conoscere la sua destinazione. Nel frattempo, l'inglese sta seguendo i Mondiali 2018, e dopo l’eliminazione della Spagna commenta sui social network a modo suo, senza filtri: “Lo standard di questi mondiali è una schifezza”.