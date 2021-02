È passato ormai un mese dalla sospensione dell'account dell'ex presidnete degli Stati Uniti, Donald Trump, da Twitter e ora dal social network dell'uccellino è arrivata la conferma che la sospensione si è tramutata in un'espulsione a vita. L'account dell'ex-presidente è stato rimosso in via permanente dal social network e non verrà riattivato neanche nel caso in cui dovesse ricandidarsi.



"Quando vieni rimosso dalla piattaforma, viene fatto a prescindere dalla carica che ricopri". Lo ha riferito a Cnbc il CFO di Twitter, Ned Segal. "I nostri regolamenti sono stilati per assicurarci che gli utenti non inneggino alla violenza: chiunque lo faccia viene espulso, e la nostra policy non permette a nessuno di tornare. Trump è stato rimosso quando era presidente, ma vale per qualsiasi funzionario pubblico".



La sospensione era arrivata in seguito ai post pubblicati nell'ormai celebre giornata del 6 gennaio quando i suoi seguaci presero d'assalto e invasero Capitol Hill, la sede del Congresso a Washington, fomentato dai discorsi di Trump sulle "elezioni rubate".