Risale a una settimana fa la notizia dell', una delle personalità attualmente più influenti al mondo,. Stando a quanto riporta “Bloomberg”, il miliardario di origini sudafricane sarebbe prossimo a porre alcuni importanti cambiamenti all'azienda, in seguito alle prime modifiche apportate poco dopo il suo arrivo come il. In base a ciò che è stato rivelato a “Bloomberg" da fonti anonime, nella giornata di domani sarannointerna al social media, con l'obiettivo da parte di Musk stesso di arrivare a una riduzione dei costi. Il noto imprenditore avrebbe preso questa decisione dopo un incontro con un team di consulenti, in cui si è discusso anche della possibilità diSono state in questo modo smentite, quindi, le indiscrezioni lanciate da celebri organi di stampa secondo cui. Qualche giorno fa il New York Times pubblicava un articolo secondo il quale l'intenzione del tycoon, poi smentita, sarebbe stata quella di sollevare dall'incarico i lavoratori entro il 1° novembre, per evitare possibili sovvenzioni.Si è parlato molto nell'ultimo periodo della rivoluzione apportata a Twitter da parte di Elon Musk, a cui oltre alle vicende appena riportate si aggiungono altri argomenti che stanno tenendo banco comee che prevede un account verificato per gli utenti, un aumento della visibilità per i loro post e una diminuzione della pubblicità. Solo il tempo confermerà in quale direzione porteranno questi cambiamenti; per il momento abbiamo solo un’altra dimostrazione di quanto