Ubriaco in mezzo alla strada. Masturbandosi. Gavin Whyte, attaccante esterno dell'Oxford United e della nazionale nordirlandese, con la quale ha realizzato un gol in 2 presenze, è stato multato dal club dopo un video compromettente finito online.



UBRIACO - Secondo quanto scritto in Inghilterra, il giocatore 22enne stava festeggiando dopo aver ricevuto il George Best Breakthrough Award, premio assegnato nel corso dei Belfast Telegraph Sport Awards, per quanto fatto la passata stagione con i Crusader. Ma la cosa è sfuggita di mano, con il giocatore che si è fatto riprendere nel momento sbagliato (foto Mundo Deportivo).



E' DISTRUTTO - Queste le parole di Karl Robinson, manager dell'Oxford United: "E' totalmente fuori luogo. E' un giovane almo Ce rispettoso che è totalmente distrutto da quanto successo: raramente ho sentito qualcuno così dispiaciuto. Aveva bevuto troppo, ma è un comportamento sbagliato a tutti i livelli. Ci siederemo con Gavin e gli ricorderemo le sue responsabilità. E' un bravo ragazzo e spero che i tifosi possano perdonare il suo momento di follia".