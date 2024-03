Ucraina a Euro 2024, Shevchenko: 'Grazie ai soldati che ci permettono di lavorare per competere al massimo'

L'ex calciatore del Milan Andriy Shevchenko, oggi presidente della Federcalcio ucraina, ha parlato a Radio Serie A dopo la qualificazione della Nazionale a Euro 2024, ottenuta battendo l'Islanda 2-1 in rimonta con i gol di Tsygankov e Mudryk:



"La qualificazione della nostra Nazionale a Euro 24 è stata un sollievo, abbiamo disputato una partita indimenticabile. Sapevo quanto la nostra gente ci teneva, siamo orgogliosi di aver regalato loro una piccola felicità. Dobbiamo prepararci al meglio per fare bene agli Europei. Se siamo uniti, perché abbiamo dimostrato carattere nonostante questo periodo difficile, possiamo fare grandi cose. Aiutando i nostri bambini, vivere col sorriso, giocando a calcio, facendo sport. Sappiamo quanto conta questo per il Paese, essere parte dell'Europeo in Germania. Vogliamo fare bene, il nostro calcio sta andando bene, grazie ai nostri soldati e alla nostra gente che ci dà la possibilità di allenarci per competere al massimo".