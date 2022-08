Di normale avrà poco o nullacercando di ridare un sorriso agli appassionati del mondo del pallone in un paese ancora stravolto dalla guerra interna contro la. Si va avanti, o si cerca di farlo, in un clima che non potrà che essere di grande incertezza.- Torna il calcio dunque, ma l’incubo della guerra è ben presente.in modo da evitare che i russi possano usare gli stadi come bersagli per colpire la popolazione ucraina. E. Qualora dovessero suonare le sirene del pericolo imminente, i giocatori, lo staff e le poche persone ammesse nell’impianto dovranno rifugiarsi lì. Il conflitto condiziona ovviamente lo svolgimento del torneo.Si giocherà in città messe in ginocchio come- L’ultima partita risale a dicembre, in vetta c'era locon 47 punti in 18 partite, 2 in più della. Ora la squadra di Donetsk si ripresenta in campo, senza l’allenatore, tornato in Italia quest’estate, e sarà ai nastri di partenza anche della, nonostante una rosa depauperata. Le squadre ucraine stanno anche affrontando, sempre in campo neutro, le qualificazioni alle coppe europee. La Dinamo Kiev si sta giocando il passaggio ai gironi di Champions con il Benfica, il. I risultati stentano ad arrivare, ma l’importante è riprendere: dare una parvenza di normalità al Paese. E non è un caso che si riprenda proprio oggi nel National Flag Day, il giorno in cui si celebra la bandiera ucraina. Un segnale di speranza.