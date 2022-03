La Federcalcio ucraina chiede pene durissime nei confronti di Anatoliy Tymoshchuk. L'ex centrocampista, primatista di presenze con la maglia della nazionale e oggi vice allenatore dello Zenit, di cui in passato è stato calciatore, non ha preso le distanze dalla Russia a seguito dell'invasione dell'Ucraina e non ha interrotto il rapporto lavorativo con il club di San Pietroburgo.



LE DECISIONI - Il comitato etico della UAF ha chiesto di privare Tymoschuk del patentino di allenatore, di ritirargli tutti i premi statali e i titoli onorifici, nonché di invalidare tutti i titoli vinti in carriera da calciatore e di escluderlo dal registro dei calciatori della nazionale ucraina. Misure molto dure, che saranno discusse domani, quando si riunirà il comitato disciplinare, per valutare queste richieste.