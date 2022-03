La questione russa ha aperto allala possibilità di operare sul mercato ancora fino al 7 aprile. I blucerchiati infatti hanno uno slot da extracomunitari ancora libero per via della vicenda Abosaah , e potrebbero riempire il vuoto con un calciatore proveniente dal campionato russo o ucraino. Il ds Faggiano avrebbe anche già un obiettivo ben preciso, ossia Erik, danese classe 2000 di proprietà delSecondo Il Secolo XIX, il Doria segue con attenzione il calciatore, ma al momento non sarebbe ancora stato fatto alcun passo in via ufficiale. Il suo eventuale ingaggio, però, dovrebbe essere compatibile a livello normativo e per tesserarlo sarebbe necessario. A fargli posto potrebbe essere Manolo Gabbiadini, considerando la stagione ormai finita dell'attaccante dopo l'operazione.