(calcio d'inizio alle ore 21) è una gara valevole per i quarti di finale a. Si gioca in Italia, allo stadio Olimpico di Roma. Arbitra il tedesco Brych.. Chi passa il turno vola in semifinale a Wembley mercoledì sera contro la vincente di Repubblica Ceca-Danimarca.Ucraina: Bushchan; Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko; Karavaev, Sydorchuk, Zinchenko, Mykolenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Shaparenko.Inghilterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips, Mount; Sancho, Kane, Sterling.