L'Italia affronta l'Ucraina a Leverkusen per provare a centrare un posto a Euro 2024. Analizziamo i principali episodi dubbi e le decisioni arbitrali più discusse del match:



Ucraina-Italia 20/11/23 ore 20.45



Manzano

Barbero-Nevado

IV: Cuadra

VAR: Munuera

AVAR: del Cerro Grande



7' - Buongiorno si perde Dovbyk ed è costretto a strattonarlo da dietro. Cartellino giallo per il difensore del Torino.



15' - Barella entra in area e mette in mezzo un rasoterra sul quale interviene in modo scomposto il difensore ucraino, senza però prenderla di mano. Il gioco prosegue dopo alcune timide proteste degli azzurri.



42' - Barella calcia di prima dal limite, palla deviata da Svatok. Corpo in torsione, braccio però attaccato al corpo. Non c'è niente.