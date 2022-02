"Stanno uccidendo persone, civili, negli ospedali. È tutta colpa di Putin, non voglio dire che è colpa della Russia, ma di Putin. Siamo un Paese che vuole vivere in pace. Non vogliamo attaccare chiunque, vogliamo vivere bene e con calma". È la testimonianza di Vasyl Kravets, giocatore ucraino dello Sporting Gijón, rilasciata durante un'intervista a Radio Marca.



IN PRIMA LINEA - "Dico la verità: voglio andare in guerra e aiutare il mio popolo. Ma non posso aiutare perché non so sparare, come muovermi, come ricaricare una pistola. Ma la verità è che voglio aiutare e difendere il mio territorio. È d'obbligo per il cuore degli ucraini. Quasi tutti i nostri aeroporti sono bloccati. Ma se il mio Paese ha bisogno di tutti per difendere il nostro Paese, parto".



LA FAMIGLIA - "Non dormo affatto. Mia madre mi chiama, sente degli spari. Mi sto allenando ma penso solo al mio Paese, alla mia famiglia. Mia moglie piange 8 o 10 volte al giorno, è incredibile".