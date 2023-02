365 giorni lunghi una vita e pesanti come macigni, 365 giorni che hanno profondamente cambiato, per sempre, la storia dell'Europa. Esattamenteannunciando a sorpresa un'"operazione militare" per difendere i separatisti nell'est del Paese e cominciando a bombardare Kiev e altre città ucraine. "Un'operazione lampo", si diceva, ma 365 giorni dopo la guerra non è ancora finita:- Un conflitto mostruoso, cheriversandosi in maniera tentacolare su tutti gli aspetti della società, tra cui chiaramente anche il mondo dello sport e del calcio.ma parlare di pallone in un contesto storico di bombe e sangue risulta paradossale, oltre al fatto cheper gli attacchi da Mosca.- Il caso più particolare riguarda sicuramente, assieme alla Dinamo Kiev la squadra più rappresentativa del paese, nonostante la città che rappresenta sia ubicata, dalla quale sono partite le prime rappresaglie e dalla quale il conflitto si è allargato a macchia d'olio: il club di proprietà di Rinatma soprattuttoè l'unico che rappresenta il paese nelle competizioni europee.Clamorosada parte degli uomini allenati dal tecnico croato Igor, dopo il 2-1 ottenuto all'andatadove, così chiamati per la presenza di numerose miniere nella zona della città, sono costretti dal conflitto a giocare le partite europee. In generale, dopo lo scoppio delle prime ostilità nella regione, ma prima dell'attacco russo giocavano a Kiev, nello stadio della capitale.- Un vero e proprio miracolo, un anno dopo, pera Rennes, sul campo di una delle squadre migliori della Ligue 1, è arrivata la sconfitta per 2-1 che ha ribaltato l'esito dell'andata, con lo sfortunato autogol del classe 2005 francese Belocian al 119' dei tempi supplementari, prima del trionfale epilogo ai calci di rigore, grazie al. Ora agli ottavi di finale i rivali saranno gli olandesi del, finalisti di Conference League nella passata stagione.Proprioincredibile per un club che aveva abituato, nel corso degli anni, adda Willian a Luiz Adriano, da Fernandinho a Marcos Antonio. Cambio di rotta, dovuto alla situazione extra campo, che ha portato anche all'il quale a malincuore ha dovuto lasciare l'egida degli ucraini.Giovani, forti e dal futuro assicurato, come quel MykhayloMa chi sono I Mudryk del futuro? Il portiere 21enne Anatolly, 21 anni ed eroe della serata di Rennes, con tre rigori parati. Il difensore centrale Valeriy, 23 anni e stabilmente in nazionale, oltre ai due 19enni Maryaned Eduard, appena promossi dal settore giovanile. Il terzino destro Yukhym, già nel mirino di diversi club di Premier League inglese, così come Dmytro, centrocampista tutto estro e fantasia che molti già paragonano al vecchio compagno. Davanti il terzetto composto da Georgiy, Arteme Danylo, su cui poggia le proprie speranze la selezione che fu di Shevchenko, visto quanto dimostrato con. Per un futuro che i giovani ucraini sognano possa essere diverso dal terribile presente.@AleDigio89