Il Napoli si prepara alla grande festa e come riportato dal Corriere dello Sport tra gli oltre 50.000 tifosi che vedranno la gara contro l'Udinese al Diego Armando Maradona, ci sarà anche Aurelio De Laurentiis. Il ricavato dei biglietti per vedere la gara dai maxischermi dello stadio andrà in beneficienza.



Il patron non è partito dunque per Udine insieme alla squadra, ma è rimasto a Napoli, Insieme a lui ci saranno anche il sindaco Manfredi e il prefetto Palomba, che hanno organizzato la grande festa scudetto.