Simone Pafundi ha parlato a Udinese Tv durante la festa nella Club House della Dacia Arena per il 126' "compleanno" della squadra: "Sono molto contento di essere qui, per me è la prima volta. È strano, perché io sono piccolo e vedo tutti questi professionisti intorno a me, ma devo farci l'abitudine. Poi io resto un ragazzo giovane e tranquillo, anche se per strada adesso capita che qualcuno mi chieda una foto o un autografo. Con il gruppo mi trovo perfettamente e l'Udinese per me rappresenta tantissimo, visto che sono qui da quando avevo 8 anni".