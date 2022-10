All'Udinese tiene banco il tema dei prolungamenti dei contratti. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il club friulano si è già dato una scadenza: il 13 novembre. Fino a quando non si fermerà il campionato per la lunga sosta mondiale, non si parlerà di rinnovi.



Sono in ballo quelli di Walace e Becao, in scadenza nel 2024, come Deulofeu, di Arslan e Pereyra che scadono a giugno 2023. C’è tempo, ma non troppo. Durante la sosta la società penserà a tutto. E Pierpaolo Marino che vive in campo con la squadra ogni giorno, si siederà alla scrivania.