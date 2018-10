Udinese al lavoro questa mattina al "Bruseschi". Dopo un'attivazione muscolare iniziale il gruppo si è diviso su due campi ristretti per esercizi di possesso palla per zone. Gli stessi campi sono poi stati utilizzati per delle partitelle 4 contro 4. Ancora differenziato per Mandragora e Fofana, usciti malconci dalla gara col Napoli.