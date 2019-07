Attraverso un comunicato ufficiale, l'Udinese ha comunicato lavori imminenti alla Dacia Arena: "Un altro importante intervento è in corso alla Dacia Arena per migliorare ulteriormente il comfort per il pubblico di quello che è già considerato uno degli stadi più moderni del mondo. Sono partiti i lavori per dotare la Tribuna di paratie laterali per proteggere il pubblico da vento e pioggia. Le nuove protezioni saranno dotate di un sistema motorizzato, che consentirà di chiuderle in caso di pioggia, vento o sole battente e di aprirle, viceversa, in assenza di condizioni atmosferiche avverse. I lavori, in avvio in questi giorni sul lato ovest (il più vicino alla Curva Nord), proseguiranno successivamente su quello est per concludersi entro l'inizio del campionato 2019/2020. Con l'installazione delle nuove paratie, la Tribuna della Dacia Arena diventerà a tutti gli effetti un salotto chiuso, dove anche gli spettatori seduti nei posti più laterali potranno assistere agli incontri al completo riparo. Un investimento fortemente voluto dalla società affinché il nuovo stadio continui a mantenere lo status di impianto all'avanguardia, funzionale ed elegante".