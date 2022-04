L'Udinese mette in vetrina i propri gioielli e in questa stagione la crescita più importante l'ha messa in mostra Nahuel Molina. Il terzino destro piace molto alla Juventus, che però non è l'unica in corsa per lui. Secondo la stampa spagnola la concorrente più agguerrita e non spaventata dalla valutazione di 25 milioni fatta dal club friulano è ancora l'Atletico Madrid che già con i Pozzo ha completato la scorsa estate la cessione di Rodrigo De Paul.