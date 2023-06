Altra partnership tra Udinese e Watford? Secondo quanto riporta TuttoUdinese, il club friulano starebbe pensando di portare in Italia Ismael Kone, centrocampista canadese arrivato in gennaio in Championship e pronto a lasciare l'Inghilterra. Con gli addii di Arslan e Pereyra, i bianconeri hanno bisogno di rinforzi nel mezzo e il profilo del canadese sembrerebbe fare al caso di Sottil.