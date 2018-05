L'Udinese perde il centrocampista croato Andrija Balic per l'ultimo match stagionale contro il Bologna. Si teme la lesione del menisco del ginocchio destro e domani il ragazzo si recherà nella clinica Villa Stuart di Roma per farsi visitare dal professor Mariani. A rischio per il match di domenica anche Maxi Lopez, che anche oggi non si è allenato in gruppo.