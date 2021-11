Il difensore brasiliano dell'Udinese, Rodrigo Becao ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "La Seleçao è un sogno, ma non è certo nè un obiettivo nè un'ossessione. Ho ricevuto altre offerte nello scorso mercato estivo? Sono sempre stato concentrato sull'Udinese, ho un contratto fino al 2024 e qui c’è tutto. Mi ha convinto il mio agente, che qui ha portato grandi giocatori come Danilo, mi ha spiegato la situazione e non ho avuto esitazioni. Poi Marcio Amoroso e il mio fratello Samir mi hanno parlato bene. In Brasile si dice che 'Il futuro lo sa solo Dio', ma la mia testa è sull'Udinese".



"Lukaku è davvero un... animale. Fortissimo. Insigne invece è difficile da controllare per me, perché io mi trovo meglio con i giocatori fisici. Poi dico Chiesa, che tra tagli e diagonali è tosto. E con Ibrahimovic ce ne vogliono due di difensori...".



"Ci manca anche un po’ di fortuna, tipo qualche rigore a sfavore in meno (Fiorentina e Verona, ndr). Barak mi ha dato un pestone e il segno mi è rimasto per due settimane, ci hanno dato rigore contro e io non ci ho dormito per due notti".