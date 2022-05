Rodrigo Becao, difensore dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro la Salernitana: "Il bilancio è positivo, abbiamo fatto una buona stagione. Abbiamo un’ultima trasferta da giocare e dobbiamo finire bene il campionato. Abbiamo perso dei punti preziosi. Se li avessimo ottenuti la classifica sarebbe stata ancora migliore. Purtroppo è successo, ormai è passato. Sono anche riuscito a fare un paio di gol, mi rende molto contento”.



SULLA SALERNITANA: "Il loro obiettivo non interessa, ci interessa il nostro. Cercheremo come al solito di fare una buona gara, saremo compatti e cercheremo di mettere in campo tutto”.