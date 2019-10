Lavoro al mattino quest'oggi per i ragazzi di mister Tudor che ritrovano regolarmente in gruppo Rodrigo De Paul, Juan Musso e Seko Fofana. Tutti e tre si sono rivisti subito in campo svolgendo la seduta di allenamento insieme ai compagni; con l'argentino e il francese che non hanno preso parte soltanto alla partitella finale, essendo reduci dalle fatiche delle gare giocate in nazionale ed anche dai viaggi.



Si è allenato in gruppo anche Ilija Nestorovski, rientrato ieri pomeriggio dagli impegni con la Macedonia. Allenamento defaticante per Jens Stryger Larsen, anch'egli rientrato nella giornata di ieri. In giornata il rientro dalla lunga trasferta di Singapore di William Ekong, mentre domani arriveranno ad Udine Mato Jajalo e Ken Sema, così come Francisco Sierralta che sarà l'ultimo dei nazionali a rientrare, dopo le partite di oggi che li coinvolgeranno rispettivamente con le maglie di Bosnia, Svezia e Cile.



Prossimo al rientro in gruppo Rodrigo Becao che anche quest'oggi ha ulteriormente intensificato il suo programma mirato sul rettangolo verde. Il resto della squadra stamane ha proseguito il lavoro fisico e tecnico - tattico, svolgendo la fase di attivazione in palestra prima di spostarsi sul campo 3 del Bruseschi.



A caratterizzare la seduta, il lavoro sul possesso palla, sulla costruzione della manovra e sui movimenti offensivi, attraverso specifiche esercitazioni e la classica partitella a tema di fine allenamento.