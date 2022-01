è stato presentato oggi in conferenza stampa come nuovo giocatore dell', le parole del difensore: "Sono molto felice per questa opportunità, quando si è presentata l'opzione non ci ho pensato un secondo. Venivo da un anno duro e avevo bisogno di fiducia, l'Udinese me l'ha dimostrata e ringrazio il club, mi impegnerò al massimo".- "Sicuramente tornarci è un mio obiettivo, ma l'aspetto primario su cui mi voglio concentrare è il giocare a calcio, dopo un periodo non felice l'Udinese mi offre mezzi importanti per tornare ai miei livelli, sicuramente sogno la nazionale, ma voglio innanzitutto ripagare la fiducia del club".- "Da piccolo ho avuto un paio di modelli, come difensori Vidic e Cannavaro, guardavo a loro, apprezzavo la loro lettura del gioco. Per me arrivare in Italia è una grande opportunità, i difensori crescono tanto qua e potrò imparare tanto dalla Serie A".- "È stata una decisione semplice perché quando giocavo in Croazia sapevo che l'Udinese mi seguiva e ho sempre pensato che sarebbe stato stimolante giocare in Italia, qui ho trovato tanta voglia di lavorare e di crescere, sarà importante per raggiungere gli obiettivi sperati".- "Ho giocato qualche volta a tre, non spesso, ma l'importante è che ci sia un'idea chiara da parte del tecnico, mi piace molto giocare con il pallone e cercare di strappare il gioco per aiutare i compagni a superare le linee avversarie. A livello tecnico e tattico sto lavorando per tornare al top, posso fare anche del lavoro extra".